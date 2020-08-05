Федеральное бюро расследований США провело обыски в компании Optima Management Group, связанной с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, сообщает агентство Блумберг.

Сообщается, что агенты провели «правоохранительную операцию» в Кливленде и Майами по адресам, которые совпадают с адресами офисов компании Optima Management Group. Отмечается, что в рамках этой операции никого не задержали.

Как пишет агентство, местные СМИ Кливленда опубликовали фотографии, на которых видно, как из здания компании агенты ФБР выносят коробки. По данным агентства, компания Optima была частью международной схемы по выводу денег для покупки недвижимости в США.

В мае портал Buzzfeed со ссылкой на источники сообщал, что федеральное большое жюри США ведет расследование в отношении бывшего владельца национализированного Приватбанка Игоря Коломойского по делу об отмывании денег. Сообщалось, что в США изучают финансы олигарха, отслеживая транзакции, в рамках которых крупные суммы — «сотни миллионов долларов» — выводились из украинского банка через офшорные компании, после чего на эти деньги в США скупалась недвижимость, в том числе несколько небоскребов, заводы и офисные здания.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был украинский олигарх Игорь Коломойский, а совладельцем Геннадий Боголюбов. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.

Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации этого банка. Кассационный хозяйственный суд в составе верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов верховного суда.

Рада Украины 13 мая приняла закон, который сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.