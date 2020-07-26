Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается пересмотреть законы о государственной измене, гостайне и шпионаже на фоне опасений из-за «вмешательства» РФ в британскую политику и ухудшающихся отношений с Китаем, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.

Ожидается, что изменения в законе о госизмене позволят считать преступником тех, кто присягает на верность иностранному государству и пытается въехать в Великобританию или действует на территории страны. В случае принятия изменений, это станет самым серьезным пересмотром закона о госизмене с 1695 года и позволит избавиться от правовых лазеек в законе.

Как сообщает газета, министры рассматривают изменения трех законов на фоне доклада комитета британского парламента по разведке о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику и ухудшающихся отношений с Китаем, а также недостатка законодательных актов, в связи с которым боевики террористических организаций возвращаются в Великобританию безнаказанными.

«Мы намерены повысить эффективность реагирования, чтобы снизить опасность угрозы, представляемой деятельностью враждебных государств в Великобритании, а также сделать Соединенное Королевство более трудной средой для деятельности противников», — сообщил газете источник в британском правительстве.

На прошлой неделе глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент сообщил, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, и что по этому факту возбуждено уголовное расследование.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.