Тела 9 из 11 солдат, пропавших в результате крушения вертолета марки Sikorsky UH-60L Black Hawk на реке Инирида в районе заповедника Нукак в Колумбии, были обнаружены в результате поисковой операции, сообщило издание Tiempo.

«Источники в вооруженных силах сообщили, что девять человек из числа пропавших были найдены мертвыми», — говорится в материале издания.

На борту вертолета, который выполнял задачи оперативной поддержки в районе центрального колумбийского муниципалитета Миту, в момент крушения находились 17 человек. Шесть человек были ранены и ранее доставлены в госпитали, в районе развернута операция по поиску остальных пропавших военнослужащих.

Поисково-спасательной операцией на месте крушения лично руководит командующий вооруженными силами Колумбии генерал Луис Наварро. По его словам, в этой местности проходит операция против осколков организованной преступной группы, «Первого фронта», которым руководит Иван Мордиско — это наркоторговцы, которые также занимаются бандитизмом в этой части страны.