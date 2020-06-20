Группа демонстрантов свалила с постамента и подожгла памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку в Вашингтоне недалеко от штаб-квартиры полиции, сообщает телеканал NBC Washington.

Протестующие снесли памятник при помощи веревок. После того, как статуя была повалена на землю, демонстранты облили ее жидкостью для розжига и подожгли. Как отмечает телеканал, полицейские, находившиеся у штаб-квартиры, на протяжении нескольких минут после поджога не предпринимали никаких действий. Затем около 10 сотрудников полиции прибыли на место происшествия и потушили огонь. В столкновения с протестующими полицейские не вступали.

Как сообщают местные СМИ, статуя Пайка, установленная в 1901 году, — единственный памятник генералу армии Конфедерации в городе. Всего в столичном регионе в честь конфедератов установлено 19 памятников.

По всем США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.