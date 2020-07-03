По меньшей мере 114 человек пострадали в результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны, сообщает газета Hurriyet со ссылкой главу минздрава Фахреттина Коджу.

Ранее минздрав страны сообщал о четырех погибших и 97 пострадавших.

Инцидент произошел в пятницу неподалеку от города Хендек. По словам губернатора Сакарьи Четина Октайя Калдырыма, на момент взрыва на фабрике находились от 150 до 200 сотрудников. Он также сообщил, что пострадавшие были доставлены в больницу. Отмечается, что в момент взрыва на фабрике находилось 110 тонн фейерверков.