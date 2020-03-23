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Алёна Ерегина продолжает ходить на работу, при этом постоянно кашляет и чихает.

Об этом рассказали изданию URA.RU коллеги директора «Центра бухгалтерского и материально-технического обеспечения учреждений культуры Екатеринбурга».

Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян рассказала, что общалась с Ерегиной, которая заявила ей, что «ничем не больна».

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому вернувшимся из неблагополучных по коронавирусу стран необходимо обратиться к врачам и 14 дней соблюдать карантин.

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