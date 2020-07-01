Замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игоря Мыльникова уволили после скандала с нападением на дорожных полицейских, остановивших его за пьяную езду. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Мыльников уволен, внутренняя проверка продолжается», — заявил источник канала.

Ранее телеканал опубликовал видео, на котором похожий на Мыльникова мужчина спровоцировал конфликт с правоохранителями. Он потребовал у одного из них, представившегося как Антон Дмитриевич: «Антошка, ты меня знаешь? Нет? Пробей. Загугли».

В какой-то момент мужчина снимает ремень по просьбе полицейских, однако, вместо того, чтобы отдать его, он ударил патрульного рукой и ногой.