Представители чеченского сообщества подали около пятидесяти жалоб на мэра Ниццы Кристиана Эстрози, которого они обвиняют в «разжигании розни» после слов политика о борьбе чеченской диаспоры за монополию на рынке наркотиков, передает издание 20minutes.fr.

Причиной для недовольства чеченцев стали заявления мэра в эфире телеканала BFMTV в середине июня после серии беспорядков с участием представителей диаспоры в Дижоне и Ницце. Тогда Эстрози заявил, что «в некоторых кварталах Франции чеченское сообщество перед лицом других сообществ борется за монополию на рынке наркотиков».

По информации источника газеты Parisien, близкого к делу, против Эстрози на самом деле подано почти 400 жалоб.

В начале июня в Ницце и в Дижоне несколько дней проходили беспорядки, участие в которых принимали представители чеченской диаспоры и наркоторговцы. Представители французской Ассоциации интеграции чеченцев (ATI) позже осудили беспорядки, в которых участвовали выходцы из Чечни в Дижоне.