View this post on Instagram

Поздравляю всех жителей нашей страны с Днем России! Очень горжусь Родиной! Всегда за нее играл и бился, за нашу историю и народ 💪 Как любой патриот хочу, чтобы страна развивалась и процветала, чтобы мы шаг за шагом решали все проблемы! Сейчас Россия на пороге больших перемен, на голосование выносят новую Конституцию. Считаю, что каждый неравнодушный к будущему нашей страны должен принять участие в ее судьбе, такая возможность повлиять на историю выпадают раз в жизни. Когда, как не в праздник об этом говорить! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺