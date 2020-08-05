Бывшие японские жители южных Курильских островов, которые в этом году не смогли отправиться на эти территории в рамках программы безвизовых обменов, могут получить возможность осмотреть находящиеся там захоронения своих предков с борта специального чартерного рейса. Об этом в среду сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что в настоящее время власти японской северной префектуры Хоккайдо прорабатывают возможность организации «такого первого в своем роде рейса, который позволит бывшим жителям островов хотя бы немного приблизиться к ним».

Ранее в апреле этого года правительство Японии приняло решение отложить запланированное на май начало сезона безвизовых обменов между японскими префектурами и южной частью Курильских островов из-за ситуации с распространением коронавируса.

Программа безвизовых обменов согласовывается сторонами на ежегодной основе, а сами поездки обычно осуществляются с мая по октябрь. Они начались с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.