СМИ узнали, американская певица Бритни Спирс больше не хочет, чтобы ее отец Джейми Спирс продолжал быть ее опекуном и контролировал дела, связанные с ее карьерой, сообщает ET Canada.

По информации издания, исполнительница добивается этого решения через суд. Она хочет, чтобы ее опекуном на постоянной основе была помощница Джоди Монтгомери, которая с прошлой осени временно выполняет эти обязанности, так как у Джейми Спирса выявили проблемы со здоровьем.

В ET Canada уточняют, Бритни Спирс больше не хочет, чтобы отец «полностью контролировал ее бизнес и распоряжался имуществом». Поэтому она ищет «компетентного попечителя».

Джейми Спирс стал опекуном певицы в 2008 году из-за того, что его дочь страдала психическим расстройством, связанным с разводом с Кевином Федерлайном. Пара разошлась в 2007-м году после трех лет брака.

После этих событий исполнительница стала реже появляться на публике и выпускать новую музыку (последний альбом Бритни Спирс Glory вышел в 2016-м году). Обеспокоенные поклонники даже запустили в Сети движение под названием #FreeBritney. Под этим хэштегом можно найти тысячи публикаций фанатов со словами поддержки и вопросами о том, все ли в порядке у исполнительницы.