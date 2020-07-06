Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены санкции за нарушение прав человека в рамках «поправки Магнитского», сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что некоторым гражданам РФ будет запрещено въезжать на территорию Королевства, а их счета в банках страны будут заморожены. Глава МИД, сообщает издание, не раскрыл имена тех, кто будет включен в санкционный список. Тем не менее, пишет газета, в списке будут значиться имена «исполнителей пыток, убийц и насильников». Предположительно, в черный список Рааба войдут имена причастных, по мнению Британии, к смерти Сергея Магнитского в 2009 году. Санкции, как указывает издание, вступят в силу немедленно.

Издание указывает, что в перечне, по всей видимости, будут значиться также имена жителей Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

«При помощи этого законодательного акта Великобритания получит новые полномочия и сможет помешать въезжать в Британию тем, кто причастен к грубым нарушениям прав человека, направлять денежные средства в наши банки и извлекать выгоду из нашей экономики», — заявил газете глава британского МИД.

По его словам, позднее в этом году санкционный режим может расшириться: под ограничения могут попасть люди, подозреваемые в коррупции, а также лица, которых подозревают в притеснении журналистов и оскорблении людей из-за их религиозных убеждений.

При этом Рааб признал, что «несколько обеспокоен» тем, как новый санкционный режим скажется на двусторонних отношениях. Однако, по словам главы МИД Британии, «с моральной точки зрения, так будет правильно сделать». Он добавил, что дело Магнитского, которого он назвал «Солженицыным своего поколения», «очень близко его сердцу»

В октябре 2018 года британское правительство заявило, что после выхода из ЕС Британия начнет применение собственного санкционного законодательства. Кабинет министров пообещал опубликовать национальные списки лиц, подпадающих под санкции, «в обычном режиме» в электронной базе законодательных документов.

Закон «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского», позволяющей властям Британии вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека, вступил в силу 24 мая 2018 года, получив одобрение королевы Великобритании Елизаветы II. Законом предусмотрено, что он будет применяться только после выхода Великобритании из ЕС. Авторами данного закона значатся глава МИД Великобритании (на время внесения документа) Борис Джонсон и замглавы МИД Тарик Ахмад.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.