Более тысячи сотрудников социальной сети Twitter имеют уровень служебного доступа, который мог заинтересовать хакеров, передает агентство Рейтер со ссылкой на бывших работников компании.

Ранее компания сообщала, что хакеры, взломавшие несколько аккаунтов американских знаменитостей в сервисе микробогов, проникли во внутренние системы компании при помощи учетных данных «малого числа» сотрудников.

Два бывших сотрудника Twitter заявили агентству, что в начале 2020 года в компании работали более тысячи человек с уровнем служебного доступа, которым могли воспользоваться злоумышленники. Эти сотрудники имеют доступ к внутренним инструментам, позволяющим менять пользовательские настройки и передавать управление аккаунтом другим людям.

В число пострадавших от взлома попали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере. Служба поддержки Twitter сообщала, что хакерским атакам подверглись примерно 130 аккаунтов. К расследованию взлома приступило ФБР.