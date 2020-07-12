Не менее 91 британского спортсмена, которые участвовали в Олимпиаде 2012 года в Лондоне, принимали участие в испытании экспериментального вещества. Такие данные появились у газеты Mail on Sunday. В ее распоряжении оказались соответствующие документы.

Вещество испытывали в рамках секретного проекта государственного агентства UK Sport. Оно отвечало за инвестиции в олимпийский и паралимпийский спорт в Великобритании. Таким способом там намеревались улучшить результаты на домашней Олимпиаде.

Атлетам в восьми видах спорта предоставляли энергетический напиток. Он якобы содержал синтетическую версию кетонов, синтезируемых в печени. Они повышали выносливость и устойчивость к стрессам.

При этом UK Sport подготовил для всех "информационный лист участника". Документ гласил, что агентство не гарантирует и не обещает, что использование кетонов соответствует требованиям Всемирного антидопингового кодекса. Спортсмены обязаны были хранить молчание по поводу эксперимента.

И каждый из согласившихся на него британских атлетов подписал документ. В нем он соглашался со всеми возможными рисками употребления напитка.

Изначально вещество разрабатывали ученые из Оксфордского университета при финансировании Министерства обороны США. Так они хотели сделать спецназ способным действовать дольше в тылу врага и с меньшим количеством рациона.

На Олимпиаде-2012 британские спортсмены заняли третье место в общем медальном зачете. По ходу турнира они завоевали 29 золотых медалей.