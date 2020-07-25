Американская корпорация Boeing готовится вывести самолеты 777X на рынок на несколько месяцев позже запланированного срока из-за падения спроса на фоне кризиса с COVID-19, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Сообщается, что компания намерена начать поставки самого длинного пассажирского самолета в мире после восстановления авиаперевозок. Таким образом, отсрочка может занять от нескольких месяцев до года, сообщает агентство. По словам источников, компания объявит об отсрочке на следующей неделе.

Самолет 777X стоит в линейке дальнемагистральных, широкофюзеляжных, двухдвигательных самолетов семейства Boeing 777. В январе самолет успешно завершил первый испытательный полет.