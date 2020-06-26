Продюсер Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу, об этом сообщил «Пятый канал».

Утверждается, что 25 июня Алибасова госпитализировали с амнестическим синдромом на почве употребления алкоголя. При этом до этого продюсер находился на лечении в наркологической больнице, сообщает телеканал.

Бари Алибасов-младший в интервью «360» не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту новость. При этом он заявил, что понятия не имеет, откуда взялись подобные сообщения.

В июне прошлого года Алибасов попал в больницу после того, как перепутал бутылки и случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.