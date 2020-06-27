Продюсер Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу, о чем сообщил «Пятый канал».

По данным телеканала, Алибасова госпитализировали с амнестическим синдромом из-за употребления алкоголя. Отмечается, что до этого он проходил лечение в наркологической больнице.

При этом Бари Алибасов-младший не смог прокомментировать «360» данные сообщения, отметив, что без понятия, откуда взялись эти новости.

Напомним, летом 2019 года Алибасов попал в больницу после того, как перепутал бутылки и выпил жидкость для очистки труб. Продюсер получил ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.