Джо Байден после прихода к власти «похоронит» проект «Северный поток — 2», уверена немецкая газета Bild. Статью приводит «ИноСМИ».

Автор уверен, что немцы рано радуются уходу Дональда Трампа и надеются на перезапуск германо-американских отношений. В ближайшие месяцы Джо Байден «планирует еще больше затянуть гайки», чтобы проект «Северный поток — 2» с 3 млрд евро немецких инвестиций окончательно потерпел крах.

«Республиканцы и демократы в Сенате согласовали самые жесткие на данный момент санкции против активных участников проекта. Эти санкции стали частью закона о национальной обороне, который должен быть принят уже в декабре и будет воплощаться Джо Байденом в жизнь с начала следующего года», — пишет издание.

По данным Bloomberg, санкции вводятся в отношении страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими компаниями и судами.

Эксперты считают, что новые санкции «могут не просто замедлить строительство, но и окончательно похоронить его», несмотря на 95%-ую готовность газопровода. По мнению эксперта аналитического центра «Атлантический совет» Алан Райли, «Газпрому» придется долго искать сертификационные и страховые компании, что замедлит реализацию проекта. За это время, предполагает Райли, Байден может разработать стратегию, чтобы заручиться поддержкой Германии для закрытия проекта.

Райли уверен, что Байден может предложить Германии «обширный пакет по вопросам безопасности, связанный с зеленой энергией», по которому на смену газу из России придут возобновляемые ресурсы.

Ранее в команде Байдена уже называли «Северный поток — 2» «фундаментально плохой сделкой» и высказывались против завершения строительства.

3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. Их победитель до сих пор не назван, однако средства массовой информации отдают победу Байдену. Тот также уже заявил о победе. На днях сенатор Алексей Пушков заявил, что между Демократической и Республиканской партиями есть консенсус о том, что «Северный поток — 2» невыгоден США хотя бы потому, что увеличит влияние России в Европе.

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