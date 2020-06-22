Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила несколько начиненных взрывчаткой беспилотников, которые мятежники из йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) запустили по гражданским объектам на территории королевства, сообщил в понедельник вечером саудовский новостной портал «Хабр Аджиль».

По его информации, несколько начиненных взрывчаткой дронов, которые были направлены на саудовские гражданские объекты, удалось уничтожить силам ПВО.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.

В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.