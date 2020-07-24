Американский истребитель F-15 пролетел в визуальной видимости от иранского пассажирского самолета, но с соблюдением безопасной дистанции, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника в администрации США.

Один из собеседников агентства подтвердил, что инцидент произошел в воздушном пространстве Сирии.

Ранее сообщалось о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Первоначально была информация о том, что истребители, перехватившие иранский пассажирский самолет, могли быть израильскими, затем телерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные экипажа самолета сообщила, что речь идет об американских перехватчиках.

Иранские СМИ сообщали о нескольких пострадавших, когда пилот самолета пытался уйти от столкновения с истребителями. Инцидент, по данным СМИ, произошел в районе Эт-Танф на территории Сирии, где расположены американские силы. Пассажирский самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вылетел обратно в Тегеран.

МИД Ирана сообщил, что Тегеран изучает обстоятельства происшествия, однако не стал указывать на виновного. В Тегеране отметили, что примут необходимые политические и правовые меры, как только получат дополнительную информацию о нем.