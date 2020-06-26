Продюсер Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу в Москве. Об этом пишет Mash.

По данным издания, Алибасов находился на лечении в одной из столичных клиник, но сегодня его увезли оттуда на карете скорой помощи. Причиной тому якобы стало нестабильное состояние продюсера, пошатнувшееся на фоне принимаемых препаратов. После медосмотра врачи отправили его к психиатрам.

О проблемах со здоровьем Алибасова стало известно в середине июня. В начале месяца 73-летний продюсер таинственно исчез, перестав выходить на связь. Спустя около недели дочь экс-жены Алибасова, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала, что продюсер госпитализирован по просьбе его сына. По словам Ольги, он находился под капельницей.