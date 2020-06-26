Более ста человек были убиты в течение одного дня ударами молний на севере и востоке Индии в то время, как в стране начался ежегодный сезон муссонов. Власти обещают выплатить компенсации семьям погибших.

Около 83 человек были убиты ударами молний в восточном штате Бихар, и еще 24 человека погибли в северном штате Уттар-Прадеш. По данным властей, десятки получили ранения.

Известно, что многие люди пострадали – в том числе и смертельно – от молний, когда работали на сельскохозяйственных полях. Все погибшие – крестьяне, сообщают индийские СМИ.

«Поскольку сейчас благоприятное время для посева, на поле появляется много людей, и они наиболее уязвимы для удара молнии», – поясняет метеоролог Ананд Шанкар.

Удары молний также нанесли большой ущерб жилым домам и прочим строениям. Жертвами небесной стихии становится и домашний скот.

Удары молнии в сезон муссонов в июне-сентябре довольно распространены в Индии. Но министр по управлению стихийными бедствиями Бихара Лакшмешвар Рай отмечает, что нынешние показатели численности погибших от молнии в течение дня стали одними из самых высоких в стране за последние годы. (Для сравнения: в прошлом году в этом штате зафиксировано 39 смертельных случаев от ударов молнии).

По словам министра, более половины смертельных случаев произошли в подверженных наводнениям северных и восточных районах штата Бихар. Министр предупреждает, что число погибших может возрасти, поскольку региональное правительство все еще ждет сообщений о жертвах из внутренних частей штата.

По сообщениям властей, в штате Уттар-Прадеш большинство смертей было зарегистрировано в районе Деория, недалеко от границы с Непалом, и в священном городе Прайаградж.

Премьер-министр Нарендра Моди поздно вечером в четверг выразил свои соболезнования семьям погибших, добавив, что правительства обоих пострадавших штатов проводят срочную работу по оказанию помощи.

Власти Бихара и Уттар-Прадеш объявили, что ближайшим родственникам погибших будет выплачена компенсация в размере 400 тысяч рупий ($5300). Финансовая помощь обещана и тем, кто потерял домашний скот.

Жителей призывают во время ухудшения погоды находиться в помещениях и соблюдать правила безопасности, чтобы избегать попадания молнии. Также индийцам предлагают использовать мобильные приложения, которые заблаговременно предупреждают о грозе и молнии, чтобы люди могли быть начеку во время муссонов.

Муссоны играют решающую роль для пополнения запасов воды в Южной Азии, но при этом являются причиной многочисленных смертей и разрушений в регионе каждый год. Более 2300 человек были убиты молнией в Индии в 2018 году, по данным Национального бюро регистрации преступлений, согласно последним доступным данным.