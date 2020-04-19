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Пандемия коронавируса уже изменила демографическую картину России, рассказала радио Sputnik социолог и демограф Дарья Халтурина. Но, по ее словам, статистика смертности и рождаемости по итогам 2020 года преподнесет специалистам ряд сюрпризов.

Коронавирус COVID-19 — это опасное и даже смертельное заболевание, однако избежать катастрофического количества жертв от него в России, похоже, удалось. Вирус добрался до страны позже, чем до многих других государств. И это время было использовано для подготовки, были введены меры по самоизоляции. Дарья Халтурина считает, что такая защита позволила снизить негативное влияние вируса на демографическую ситуацию в стране, однако, есть один нюанс, который может испортить все цифры.

«Меня очень беспокоит рост потребления алкоголя. Многие закупают спирт для дезинфекции и далеко не все его используют по назначению. Я опасаюсь роста алкогольной смертности. Это может привести к тому, что перекроются положительные эффекты от карантина, и мы закончим год с более высокой смертностью, чем обычно», — рассказала демограф.

Но в продолжительном сидении дома есть и положительный момент, считает демограф Дарья Халтурина. По ее мнению, после самоизоляции можно ждать всплеск рождаемости.

«Это не первое массовое бедствие, которое случалось в мире. Кое-какие данные накоплены, и они показывают, что в течение первого года после карантина часто наблюдается некоторый всплеск рождаемости. Зачатие не совсем во время бедствия происходит, а несколько после. Может быть, люди начинают переосмыслять жизнь и возвращаются к вечным ценностям. Я бы предположила краткосрочное падение рождаемости, за которым последует всплеск», — объяснила радио Sputnik демограф.

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