Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за 2019 год снизилась на 4,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — умерло более 6,4 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

«По итогам января-декабря 2019 года смертность от случайных отравлений алкоголем составила 6451 чел. (95,8% от уровня 2018 года) или 4,4 чел. на 100 тыс. населения», — сообщили ТАСС.

Смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями (недостаточно информации, чтобы эксперты сделать вывод, является ли данный инцидент несчастным случаем — прим. ТАСС) составила 1852 чел. (95,3% от уровня 2018 года) или 1,3 чел. на 100 тыс. населения.

В Москве по итогам 2019 года смертность от случайных отравлений алкоголем составила 105 человек (48,4% от уровня 2018 года) или 0,8 случаев на 100 тыс. населения, в Санкт-Петербурге от случайных отравлений алкоголем умерло 110 человек (123,6% от уровня 2018 года) или 2,2 случая на 100 тыс. населения.

Ситуация в регионах

Смертность от случайных отравлений алкоголем в Республике Тыва по итогам отчетного периода составила 16,6 чел. на 100 тыс. населения (172,9% от уровня 2018 года), в Курганской области — 17,9 чел. на 100 тыс. населения (88,2% от уровня 2018 года), в Пензенской области — 15,6 чел. на 100 тыс. населения (125,8% от уровня 2018 года).

В Сахалинской области по итогам 2019 года смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 22,3 чел. на 100 тыс. населения (102,3% от уровня 2018 года), при этом смертности от случайных отравлений алкоголем не зафиксировано. Аналогичная ситуация в Магаданской области, где при нулевом показателе смертности от случайных отравлений алкоголем смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 23,4 чел. на 100 тыс. населения (134,5% от уровня 2018 года).

В Ярославской области смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 14,9 чел. на 100 тыс. населения (131,9% от уровня 2018 года), а смертность от случайных отравлений алкоголем — 0,1 случая на 100 тыс. населения (2% от уровня 2018 года).

В Липецкой области смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 12 чел. на 100 тыс. населения (96,8% от уровня 2018 года), смертность от случайных отравлений алкоголем — 0,4 случая на 100 тыс. населения (400% от уровня 2018 года).

В Еврейской автономной области в январе-декабре 2019 года смертность от отравления алкоголем выросла в 3,8 раза (9,4 случая на 100 тыс. населения).

В Костромской области смертность от отравления алкоголем снизилась на 88% (1,1 случая на 100 тыс. населения). В Республике Башкортостан и Ростовской области снижение составило 66,7% (0,5 и 0,1 случая на 100 тыс. населения соответственно).

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