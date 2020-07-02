Смертоносная цепочная гадюка проникла в дом жителя пригорода индийского города Коимбатура, попала в ванную, после чего родила там 35 детенышей, сообщает Latest Ly.

Мужчина заметил это уже после того, как змееныши вылупились из яиц. 26 июня он зашел в ванную и был шокирован увиденным. Он тут же вызвал частных змееловов, которые отловили всех рептилий, после чего выпустили их в лес.

Цепочная гадюка, она же дабойя, весьма распространена в Южной Азии, и входит в четверку видов змей. Которые чаще всего кусают людей. В одном ее выводке может быть до 50 яиц. Распространена в Индии, на Шри-Ланке, в Мьянме, Таиланде, Лаосе и других южноазиатских странах.