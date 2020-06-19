Люди хотели проверить себя на прочность и обрекали себя на гибель.

На Аляске вывезли с места постоянной стоянки заброшенный автобус, который притягивал к себе любителей приключений и желающих проверить себя на прочность, пишет The Guardian.

Этот автобус известен по книге и снятому по ней фильму «В диких условиях». В ней рассказывается об американском путешественнике Кристофере Маккэндлессе. В 1992 году он отправился автостопом в необитаемую часть Аляски с минимумом снаряжения и запасов еды. Он собирался следовать путем, который проложили в 1930-х годах шахтеры. На нем ему попался брошенный автобус, где он и остановился.

В планы Кристофера входило некоторое время побыть в уединении — предположительно, пока провизия не кончится. В июле 1992 года он собирался вернуться обратно, но не смог этого сделать из-за разлива реки. О переправе, которая находилась в 400 м от него, Кристофер не знал, так как у него не было карты. Все время пребывания на Аляске он вел дневник. Из него можно было узнать, что путешественник охотился на мелких зверей, однажды даже убил лося, но не смог его правильно приготовить.

Последняя запись в дневнике была сделана 12 августа 1992 года. Тело Кристофера нашел охотник, который проходил рядом с автобусом. За время своей экспедиции Кристофер потерял больше половины своего веса. Наиболее вероятная причина смерти — истощение, вызванное сильным отравлением. Специалисты нашли следы дикого картофеля, который Кристофер мог употреблять в пищу. В нем содержится нейротоксичная аминокислота. Поражение ею приводит к обездвиживанию. То есть Кристофер не мог о себе позаботиться и добыть еду.

История Кристофера привлекала к себе внимание многих путешественников. В начале 2020 года из района, где находился автобус, спасли пятерых итальянских туристов, в 2019 году там погибла девушка из Белоруссии. Власти, опасаясь за жизни других искателей приключений, решили перевезти автобус. На место отправили вертолет. Однако куда отправили это популярное укрытие, не сообщается. В ближайшее время будет решен вопрос, что с этим объектом делать дальше.