Первичный осмотр комнаты на турбазе в Алтайском крае, где были найдены тела 51-летнего руководителя одного из отделов Управления по печати Алтайского края Иосифа Кременского, его супруги и двоих детей, породил у следователей больше вопросов, чем ответов. Положение тел, а также отсутствие на них видимых повреждений пока говорит в пользу отравления. Но и эта версия очень «сырая».

Как удалось выяснить «», чиновник, его 43-летняя супруга Оксана — учитель физкультуры, 16-летний сын и 11-летняя дочь приехали на базу 26 июля около полудня. Семья живет в Барнауле, до места отдыха неподалёку от озера Ая они добирались на автобусе. Потом таксист довез их до турбазы. Здесь в комфортабельном двухэтажном корпусе на 15 номеров у Кременских был забронирован четырёхместный номер. Они заселились в него около 12.20. Около 14.00 глава семейства вышел и пошёл гулять по территории — это позже покажут камеры видеонаблюдения. Но момент возвращения Иосифа Геннадьевича уже не попал на запись. Дело в том, что в здании три входа. И только один находится под наблюдением. Новый постоялец мог вернуться через «слепую» зону.

После заселения эта семья, можно сказать, как будто перестала существовать для персонала. По крайней мере никто из сотрудников базы теперь не может вспомнить, что видел кого-то из Кременских в период их отдыха.

Сегодня, 31 июля, уборщица пошла в номер чиновника, чтобы убрать его — и то, только потому, что гости должны были в этот день выезжать. Но женщина не смогла открыть дверь своим ключом — с обратной стороны был вставлен другой ключ. Тогда она позвала на помощь сотрудника базы, который выбил личинку замка. Обоим открылась ужасная картина. На одной кровати лежали мёртвые Оксана Кременская и ее дочь — на животе и на спине, соответственно. На второй кровати на спине находился труп Иосифа Кременского. Сын лежал на полу между кроватями.

Пока неизвестно, когда они умерли. Кроме того, пролить свет на случившееся не помог даже осмотр тел — ни следов крови, ни видимых повреждений на них нет. Обстановка в номере не была нарушена.

Единственное — на столе в комнате обнаружена пластиковая бутылка с водой. Ее отправили на экспертизу.

Соседи по дому в Барнауле характеризуют семью только с положительной стороны. Они никогда не конфликтовали друг с другом.

В настоящее время следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия. Пока рассматривается версия отравления. Но чем, как и при каких обстоятельствах отравились (или были отравлены?) туристы, неясно. Скорее всего, ответы на эти вопросы даст экспертиза.