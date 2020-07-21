Смерч уничтожил пляж в Олимпийском парке в Имеретинской низменности в Сочи, сообщают на странице «Типичный Сочи» в социальной сети «ВКонтакте». В опубликованных видео, как ветер уносит в воздух деревянные койки с пляжа. Также показано, что от палаток у моря остался один мусор.

В администрации Сочи рассказали «Интерфаксу», что вихрь распался сразу, как только вышел на берег. Среди людей пострадавших нет. Но нанесен урон пляжному оборудованию. Пляж был вовремя закрыт после объявления штормового предупреждения.

Ранее МЧС в Туапсинском районе объявило об угрозе ЧС из-за смерчей. В сетях также появилось видео, как один из смерчей образовался на Приморской набережной в районе Старгорода. Кроме того, сообщается о смерчах в поселке Аша и в Дагомысе. Но эту информацию в администрации не подтвердили.