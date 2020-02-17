Самолет Уфа-Пхукет авиакомпании Nordwind Airlines был перенаправлен в Москву и приземлился в Шереметьево в 5:39. Об этом «РИА Новости» сообщили в аэропорту Уфы.

Отмечается, что Boeing 777 вылетел в Таиланд в 2:01 по местному времени (0:01 мск). После взлета он долго кружил у аэропорта, чтобы выработать топливо, а затем отправился в Москву в связи с технической неисправностью.

Согласно онлайн-табло московского аэропорта сообщается, что посадка промежуточная и затем самолет отправится на Пхукет, предварительно в 9:00 местного времени (7:00 мск), пишет «Интерфакс».

15 февраля сообщалось, что у приземлившегося в аэропорту немецкого Дюссельдорфа самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines загорелась одна из шин шасси.