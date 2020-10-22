Мосгорсуд снизил тюремный срок Михаила Ефремова на полгода — с восьми лет до 7,5. В разговоре с «Газетой.Ru» коллеги актера и представители российского шоу-бизнеса оценили новый приговор: Лев Лещенко назвал решение «смехотворным», Лия Ахеджакова раскритиковала сам судебный процесс над артистом, а Иосиф Пригожин выразил мнение, что после выхода из тюрьмы Ефремов сможет вернуться в профессию.

Певец Лев Лещенко:

«Я не хотел бы давать какие-то резкие оценки приговору Мосгорсуда, но считаю, что этого [изменять приговор на полгода] делать было не нужно. Это смехотворное решение. Нужно было или нормально снизить срок — или оставлять такой, какой был, а потом, если это возможно, выпустить человека по УДО. Ефремов уже наказал себя сам тысячекратно, и никакой срок не лишит его устойчивого отношения к себя в плане морали, психологии, нравственных ориентиров.

Стоит ли ему исполнять свое обещание финансово помогать близким погибшего в ДТП Сергея Захарова, учитывая, что срок изменили всего на полгода? Это не зависит от срока. Это его человеческие принципы. Если он захочет, будет это делать, если нет — не будет. Но где он возьмет деньги? В этом всем есть какая-то нелепая абсурдность происходящего. Это хуже, чем самое плохое театральное действие.

Я думаю, что он, безусловно, вернется к актерской деятельности. И него будет достаточно много времени поработать, может быть — пьесу напишет или приготовит какие-то роли. Выучит десяток ролей, приедет и будет играть. Почему нет?

Пашаев отреагировал на заявления Ефремова в суде

У нас была масса таких… Театральный артист способен играть до старости. Тот же Эдуард Стрельцов (советский футболист — «Газета.Ru»), который отсидел несколько лет, вернулся и играл в футбол. Но это спортсмен. Мне кажется, Ефремов вполне может потом играть. Он талантливый актер. Поменяет амплуа, будет играть классических стариков. Так что все нормально».

Актриса Лия Ахеджакова:

«Это тот еще суд. И предыдущий, и этот. Это мерзкое шоу, и я не могу понять, кто режиссер этого всего. Это квинтэссенция нашей судебной системы. [Если бы была более здравая судебная система], то разбирались бы [в деле]. Не было бы таких адвокатов, как Александр Добровинский (представитель родственников Захарова — «Газета.Ru»). И не стыдятся это показывать, что удивительно.

[Чтобы вынести справедливое решение], нужны экспертизы, эксперты, нужно обратить внимание на все эти искореженные видео, которые явно монтировали. Нужен нормальный суд, тогда бы мы поняли размер вины. И как мне показывают, я вижу — это никакой не Захаров был в этой машине. А какой-то совершенно другой человек. Не могу верить ни одному видео».

Продюсер Иосиф Пригожин:

«Нормальное решение [Мосгорсуда]. Ефремов не преступник, а хороший человек. Но он совершил фатальную ошибку. Его авария — совершенная глупость в алкогольном опьянении. И он будет всю свою сознательную жизнь с тем, что с ним произошло. Он взрослый человек, ему 56 лет. На свободе он принесет больше пользы для семьи погибшего и других, нежели находясь в тюрьме.

Конечно, Ефремов совершил преступление, но он не преступник в том смысле, в котором мы это понимаем, — есть умышленные убийства, еще какие-то «направления». И не помешало бы судить тех людей, которые позволили ему сесть за руль. Потому что зная, в каком он состоянии был, они могли бы, уважая этого человека, если он ходит в этот бар, вызвать «трезвого водителя».

В любом случае — это урок для всех. Устроили клоунаду из ситуации. Безумный адвокат (Эльман Пашаев, от услуг которого актер отказался после оглашения восьмилетнего приговора, — «Газета.Ru») устроил из этого самопиар. Считаю, что он не адвокат: все можно было бы сделать гораздо тише, спокойнее.

Безусловно, Михаил Ефремов виновен и должен нести ответственность, но это должна быть ответственность экономическая, лишение права на вождение. И просто помочь этой семье, содержать их. Он будет с этой болью всю свою жизнь жить, ему и так будет несладко. Повторюсь, на свободе он больше пользы принесет, чем в тюрьме. Надеюсь, что Ефремов возьмет содержание семьи Захарова на себя, сможет им помочь. Работая и на регулярной основе. Жду от него лично как гражданин возможность заменить кормильца [семьи Захарова] хотя бы в тех объемах, в которых он кормил их. Это было бы честно по отношению к этой семье.

Сможет ли он вернуться к актерству? А как же? Это его жизнь, это его призвание, он не может без этого, живет этим, его вся семья — в актерском ремесле. Вернется — и все у него будет нормально».

Актер Александр Пашутин:

«Наверное, хорошо [отношусь к решению Мосгорсуда] — на полгода быстрее придет домой. Конечно, отчасти положительно [оцениваю снижение приговора], человек будет на шесть лишних месяцев больше дома сидеть. Думаю, что [ему это решение добавит настроения], да».