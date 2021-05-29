Интернет пестрит выгодными предложениями о продаже айфонов. Среди продавцов такой техники встречаются мошенники и просто недобросовестные люди. Чтобы не разочароваться в покупке и не быть обманутым, нужно знать, на что стоит обратить внимание при выборе смартфонов Apple iPhone.

Перед покупкой здесь проведите внимательную проверку устройства. В первую очередь, проверьте, отвязан ли iPhone. Попросите продавца отключить «Найти iPhone» — эта функция связывает устройство с владельцем Apple ID, то есть передает ему право на управление, например, отслеживание вашего местоположения и удаленную блокировку, которую вы не сможете снять. Либо отключите ее сами, введя в поиске «Найти iPhone».

Каждый iPhone имеет свой уникальный пятнадцатизначный код — IMEI. Он должен содержаться и быть идентичным на задней части корпуса, в сведениях о телефоне в настройках, на оригинальной коробке, на лотке сим-карты (кроме iPhone 5 и SE). Если все значения IMEI совпадают — устройство и коробка к нему оригинальные. Если номер коробки отличается, значит, продавец предлагает смартфон в неродной упаковке.

В сведениях об устройстве в меню “Настройки” прописан серийный номер. Его можно ввести на официальном сайте Apple, чтобы перепроверить статус айфона: модель, дату истечения гарантии, дату приобретения.

Избегайте “залоченных” айфонов — они приносят лишние проблемы и траты. Их можно определить по немаксимальной версии ОС, микросхеме-подложке в лотке для сим-карт, долгому поиску сети после включения. Их основная проблема связана с обновлением.

Не берите iPhone, которые заливали водой — это рискованно: такое устройство может сломаться в любой момент. Чтобы заранее прояснить этот момент, загляните внутрь лотка сим-карты, гнездо для наушников и разъем. Если в них нет красных пятен и точек (ржавчины), скорее всего, в iPhone не попадала вода.

Также осмотрите экран: он должен сидеть крепко, не издавать скрипы и хруст при легком нажатии, подсвечиваться равномерно, без пятен и выбитых пикселей, везде реагировать на сенсор. И, конечно, не забудьте сделать испытательный звонок другу и попользоваться интернетом и камерой.