Японский минздрав предупредил своих граждан, что на этой неделе в стране заработает мобильное приложение к смартфонам, отслеживающее контакты своего хозяина. Новинка вызвала неоднозначную реакцию: законопослушные японцы в своем большинстве верят, что подобное изобретение их обезопасит, с нетерпением ждут новинку и в США. А вот в России пока сомневаются как в функциональности такого устройства, так и в его безопасности с точки зрения защиты персональных данных.

Побеседовав со специалистами по IT, «» узнал мнения сторон.

По сообщению японской прессы, цель нового приложения – помочь остановить распространение COVID-19. Отныне смартфон сам проследит за своим хозяином и сообщит о его контактах, куда надо.

Создатели поясняют алгоритм действия новинки так: смартфоны с установленным приложением, находя друг друга через блютуз, фиксируют, кто к кому подошел близко и какое время находился в контакте. Собранные сведения о контактах своего хозяина умный телефон отсылает на «базу» — на сервер сотового оператора. Туда же поступают сведения о новых случаях инфицирования – из медучреждений или от самого пользователя. Когда выясняется, что определенный абонент заболел, все те, кто в течение последних двух недель находился в радиусе одного метра от заболевшего дольше 15 минут, получают предупреждения о том, что имели опасный контакт и рекомендацию пройти медицинское обследование.

При этом в японском минздраве уверяют, что новинка не будет собирать имена, номера телефонов, местоположение устройства и другую личную информацию пользователей

— Может ли такая штука работать без использования персональных данных абонента? – спрашиваю американского программиста Роберта Дерби.

— Не может. Но это не означает, что кто-то где-то будет эти данные собирать и хранить. Я считаю, что польза от изобретения перевешивает риски утечки персональных данных. У нас в городе недавно был случай. У двух парикмахеров, работающих в недавно открывшемся после карантина салоне, обнаружился ковид. По бухгалтерии выяснилось, что за последние 10 дней они обслужили около 150 клиентов. Но найти и предупредить удалось далеко не всех. Не все любят оставлять в салонах свой актуальный номер телефона.

А что думают отечественные айтишники?

— У нас такое можно запустить? – интересуюсь у российских разработчиков ПО.

— Запустить у нас можно всё то же, что и у японцев, вопрос лишь организации и денег. Технически ничего сложного: два смартфона по блютуз передают какие-то идентификационные данные с сим-карт друг другу и дальше провайдеру, — отвечает программист Игорь Иванов.

А вот у специалиста по IT Игоря Лозового к японскому изобретению возник ряд серьезных вопросов, заставляющих усомниться в его эффективности:

— Во-первых, чтобы осуществлять все заявленные функции, приложение должно включить не только блютуз, но и GPS – определение местоположения телефона по спутникам. Но точность определения местоположения у GPS для гражданских применений около 5 метров, так что понять, находились ли люди на расстоянии 1 метра друг от друга, невозможно, да и в помещениях оно не работает.

Во-вторых, не понятно, кто будет оплачивать огромную и постоянно меняющуюся базу контактов?

В-третьих, кто станет у себя устанавливать такую программу? Неужели люди, которые по 15 минут разговаривают друг с другом на расстоянии 1 метра, да еще, наверное, и без масок?! Такие, скорее всего, в ковид не верят, и приложение, его отслеживающее, их не заинтересует.

К тому же далеко не все горят желанием доверить властям постоянное отслеживание своего местоположения. И мало кто захочет ходить с постоянно включённым блютуз, предоставляя возможность любому умельцу вторгнуться в свой телефон. Пользователь, не желающий, чтобы за ним следили, никогда без особой надобности не включает ни блютуз, ни GPS. Выходит, что захотят установить такое приложение далеко не все. А эффективной эта программа будет только в том случае, если ее установит большинство.