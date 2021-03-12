Смартфоны компании Huawei всегда отличались качеством и приемлемыми ценами. Удобство в эксплуатации и стильный дизайн — не только привлекают внимание, но и свидетельствуют о надежной и бесперебойной работе флагманов.

На сегодняшний день компания презентовала новый смартфон Huawei P30 Pro.

Основная особенность — камера нового поколения. Она состоит из двух модулей, позволяющих увеличивать объекты в 50 раз: один основной модуль на 40 Мп, второй дополнительный утраширокий на 20 Мп. Дополнительную чёткость и детализированность снимку добавит третий длиннофокусный сенсор на 8 Мп с пятикратным оптическим зумом. Снимать мельчайшие объекты, будь то пчела, цветок или другой небольшой предмет можно с расстояния 5-6 см. При этом сохранится качество фотогафии и не придётся долго настраивать фокус. А времяпролётная 3D камера ToF придаёт дополнительный объём и глубину снимку.

В ночное время тоже можно сделать потрясающие снимки. Спектральный сенсор пропускает на 40% больше света по сравнению с камерами других смартфонов. Чёрные предметы в тёмное время не останутся незамеченными!

Конкурировать с такой камерой вряд ли кто сможет. Этот смартфон совершил революцию в мобильной фотографии.

Дизайн хуавей p30 pro классический, соответствует стилю предыдущих моделей Huawei. Габаритный и изогнутый по краям дисплей обеспечивает удобство использования. Выпукать такой смартфон из рук не захочется. Вес смартфона составляет 192 г.

Качество покрытия обеспечивает металл, а стекло добавляет изысканность, градиентную расветку корпусу, а также дополнительную защиту от воды и попадания пыли.

Ещё одна отличительная особенность смартфона — у него нет динамика. При разговоре собеседнику звук передаётся через верхнюю часть экрана. Это сделано для уменьшения рамы. На верхней части смарфона установлена только маленькая капелька — фронтальная камера на 32 Мп.

Батарея у смартфона очень ёмкая на 422 мАч. Быстрая зарядка от адаптера мощностью 40 Вт, что позволяет зарядить телефон за полчаса, также есть беспроводная зарядка и реверсивная зарядка.

Оперативная память: 8 ГБ; встроенная: 128/256/512 ГБ.

Под экраном расположен сканер отпечатка пальца, а сам экран обладает диаметром 6,47 дюйма и 3D стеклом. Что позволяет с удобством смотреть фильмы и создать эффект погружения в момент игры.