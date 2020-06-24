Национальная гвардия округа Колумбия в США предоставит невооруженных служащих гвардии для обеспечения дополнительной безопасности памятников в Вашингтоне, сообщает Fox News со ссылкой на управление нацгвардии.

«Национальная гвардия округа Колумбия в ответ на запрос о поддержке сотрудников правоохранительных органов направила невооруженный персонал… Ожидается, что привлеченные гвардейцы обеспечат охрану местных памятников и критической инфраструктуры», — заявил телеканалу представитель Национальной гвардии майор Роберт Перино.

Представитель министерства обороны заявил, что во вторник министр сухопутных сил США Райан Маккарти подписал меморандум, разрешающий активацию сил Национальной гвардии округа Колумбия, после того как национальная полиция парков обратилась с просьбой о помощи.

Чиновник подчеркнул, что на данный момент служащие нацгвардии еще не были направлены на улицы города.