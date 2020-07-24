посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Индонезия намерена закупить 15 австрийских истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon вместо российских Су-35. Такие действия вызваны опасениями Индонезии, власти которой не исключают введение санкций в случае покупки российской военной техники.

По словам посла, сделка все еще остается в силе. «Она все еще продолжается», – ответил Суприяди на вопрос о статусе сделки.

Он отметил, что «есть определенная обеспокоенность у определенной страны», однако Индонезия является независимой страной и имеет право закупать технику у любой страны.

«Вооруженные силы Индонезии также используют 12 российских вертолетов Ми-17В5 и пять вертолетов Ми-35. Предложение о дальнейшей покупке вертолетов Ми-17В5 в настоящий момент находится на рассмотрении в индонезийском министерстве обороны», – добавил посол.

Суприяди напомнил, что в 2019 году был заключен контракт на поставку 43 БМП-3Ф и БТ-3Ф.

«Стоимость контракта составляет 175 миллионов долларов. В настоящее время идет процесс выполнения контракта», – сказал посол.

Ранее радио Sputnik сообщило, что СМИ написали об отказе Индонезии от Су-35 в пользу Typhoon.

В отпуск с кешбэком. Как получить у государства деньги на отдых? Инструкция – в нашем Телеграм-канале.