Обвинения в адрес России по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского — торговля русофобией в попытке заработать очки в ЕС и Вашингтоне, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Леха Качиньского утверждает, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, заложили в самолет во время ремонта в России.

Об этом говорится в промежуточном отчете комиссии под руководством бывшего министра обороны Антони Мачеревича. В документе вновь утверждается, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, поскольку «до таких повреждений не могло дойти» только в результате столкновения самолета с землей.

«Утверждения о возможном взрывном устройстве на борту президента Польши Леха Качиньского, потерпевшего в 2010 году катастрофу под Смоленском — попытка политизации трагедии. А звучащие обвинения в адрес России — чушь и торговля русофобией в попытке заработать очки у старших братьев по ЕС и в Вашингтоне», — сказал журналистам Слуцкий.

Он подчеркнул, что неслучайно к выводам о наличии тротила пришли в лабораториях США и Великобритании, «отбросив все ранние итоги расследования» причин крушения президентского борта.

«Россия считала и считает трагедией авиакатастрофу, в которой погиб Качиньский. Мы многократно выражали свои соболезнования, предоставляли все необходимые материалы для расследования, всячески способствовали установлению истины. Однако в Польше решили разворошить старые могилы спустя 10 лет, снова встав на гребень волны антироссийской истерии. Это недостойно, это кощунственно», — заключил парламентарий.

О том, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, в Варшаве заявляют с 2016 года. Для поиска следов взрывчатых веществ проводились эксгумации тел погибших, в том числе Качиньского. Ряд польских экспертов заявляли, что проведенные вскрытия не подтверждают версию о взрыве на борту самолета.

В МИД РФ заявляли, что утверждения о взрыве иррациональны, версию о взрывном устройстве опроверг и Следственный комитет. Официальный представитель СК России Светлана Петренко отмечала, что подобные заявления — еще одна неуклюжая попытка подвергнуть сомнению очевидное.

По словам Петренко, согласно выводам экспертов, на фрагментах самолета Ту-154М, а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ, а также веществ, нехарактерных для материалов конструктивных элементов самолета и продуктов его эксплуатации. Петренко подчеркнула, что у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы. С учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли и привели к трагедии.