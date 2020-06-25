Сокращение войск в Германии вряд ли позволит США сэкономить средства, это чисто политическое решение, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО, в двустороннем порядке. Дуда предложил назвать базу Fort Trump («Форт Трамп»).