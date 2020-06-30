Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассчитывает, что Турция не будет рассматривать предложение сенатора-республиканца Джона Тьюна о покупке Соединенными Штатами Америки российских ЗРК С-400.

Ранее Тьюн предложил разрешить противоречия между США и Турцией по российским ЗРК С-400, купив эти комплексы у Анкары, говорится в тексте предложенной поправки к оборонному бюджету США. Условием покупки названы заверения Турции, что она не будет покупать на вырученные средства другое военное оборудование, несовместимое с требованием НАТО.

«Предложение сенатора-республиканца Джона Тьюна о покупке у Турции С-400 якобы для разрешения противоречий между Анкарой и Вашингтоном беспринципно, цинично, но, надеюсь, вряд ли будет возможно и принято к рассмотрению турецкой стороной», — сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, целью закупок С-400 для Турции был, в том числе, контроль воздушного пространства с помощью российских ЗРК для обеспечения национальной безопасности и суверенитета. Как отметил Слуцкий, вряд ли Анкара откажется от этих целей ради мнимой выгоды, тем более что даже санкции США не вынудили турецкое руководство разорвать договоренности.

«И далеко не последний фактор: думаю, что в Турции также осознают, что даже гипотетическое обсуждение подобного реэкспорта может осложнить двусторонние отношения с Россией, подорвать доверие в рамках стратегического партнерства», — заключил он.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. Администрация Трампа пока не реализовала свою угрозу о введении санкций против Турции.