Доклад комитета парламента Великобритании – пример голословных обвинений и грубой антироссийской пропаганды, заявил Mpravda.com глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Доклад комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Великобритании и комментарии к нему – ярчайший пример русофобии, голословных обвинений и грубой антироссийской пропаганды», — сказал Слуцкий.

По его словам, «доводы» и утверждения о вмешательстве во внутриполитические процессы Соединенного Королевства приведены для того, чтобы снова с парламентской трибуны назвать Россию «угрозой и новым вызовом» и потребовать новые средства на борьбу с РФ.