Лондон ещё больше подрывает не только двусторонние отношения с Москвой, но и свой собственный авторитет, заявил Mpravda.com глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление главы британского МИД в отношении «вмешательства» России в британские выборы.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту возбуждено уголовное расследование.

«Британское руководство снова наступает все на те же антироссийские грабли и тем самым не только еще больше подрывает двусторонние отношения с Москвой, но и свой собственный авторитет», — сказал Слуцкий.

Он добавил, что заявления главы МИД Великобритании о мифическом вмешательстве России – «очередная русофобская чушь».