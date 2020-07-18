Пираты в Гвинейском заливе в пятницу, 17 июля, взяли в заложники 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader, сообщил интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей судном. Компания добавила, что инцидент произошел примерно в 210 морских милях от побережья Бенина, в настоящее время танкер дрейфует с ограниченными возможностями на борту, к нему на помощь уже направилось другое судно.

Ниже приводится справочная информация о случаях захвата и освобождения пиратами судов с россиянами на борту в 2017-2020 годах.

2020

10 мая стало известно, что в Гвинейском заливе пираты атаковали два судна с россиянами на борту. В двух морских милях от города Малабо, столицы Экваториальной Гвинеи, злоумышленники атаковали грузовое судно Rio Miton, воспользовавшись лестницами для посадки на корабль, и похитили россиянина. Двое членов экипажа были ранены и госпитализированы. Всего на борту находилось три человека. Второй инцидент произошел в порту Луба, пираты похитили двух россиян с грузового судна Djibloho. Предположительно, россияне удерживаются на территории Нигерии.

19 апреля контейнеровоз Tommi Ritscher, стоявший на рейде в порту города Котону (Бенин), был атакован пиратами. В заложниках оказались восемь членов экипажа, из них трое россиян. Позднее пираты покинули территориальные воды Бенина вместе с заложниками. 23 мая россияне были освобождены.

2 января пираты напали на судно Ambika в Нигерии и похитили трех членов экипажа, среди которых были двое граждан России и один индус, после чего в перестрелке убили четырех сотрудников спасательной группы ВМС страны. В ночь на 8 января все трое похищенных были освобождены в результате спецоперации местной команды ВМС в приморском штате Ондо на юго-западе Нигерии.

2019

15 августа в районе камерунского порта Дуала подверглось нападению пиратов грузовое судно «Мармалайта», следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды и принадлежащее датской компании «Ультрабалк». Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян – старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Переговоры о сумме выкупа за моряков начались в конце августа. После выполнения незаконных требований похитителей 22 сентября команду корабля освободили. Освобождением моряков занималась компания-работодатель из Германии, сумма выкупа не разглашалась.

В ночь на 2 января контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы подвергся пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе. На его борту находились 24 человека – 23 гражданина России и один украинец. Захватчики похитили шесть россиян и потребовали выкуп за моряков. 30 января все российские моряки были освобождены.

2018

21 апреля в прибрежных водах Нигерии пиратами был похищен экипаж нидерландского судна «ФВН Рапид», включая его капитана – гражданина России. В результате усилий правоохранительных органов Нигерии и компании-судовладельца захваченный экипаж был освобожден 23 мая.

В ночь с 13 на 14 августа у берегов Габона пропал с радаров нефтяной танкер Pantelena под панамским флагом греческой компании Lotus Shipping, среди членов экипажа находилось двое россиян и 17 граждан Грузии. Для поиска судна были подключены военно-морские силы региона и Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства Великобритании (UKMTO). 23 августа, благодаря американским спутникам, корабль был обнаружен пришвартованным в порту Габона Овендо. По словам капитана судна, танкер захватили пираты и девять дней удерживали экипаж. Они не причинили морякам вреда и освободили их 23 августа. При этом капитан не сообщил, на каких условиях произошло освобождение. 24 августа судно прибыло в порт Ломе (Того).

2017

15 мая в Гвинейском заливе у берегов Нигерии произошло пиратское нападение, в результате которого были похищены несколько моряков, в том числе гражданин России. 8 июня российский моряк (судно MV Glory) был освобожден.

5 февраля у берегов Нигерии примерно в 200 километрах к юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе произошло нападение на многоцелевое двухпалубное судно BBC Caribbean, принадлежащее немецкой кампании Briese. Оно шло без груза из города Дуала (Камерун) в город Тема (Гана). Пираты подплыли на моторной лодке, открыли стрельбу и взяли судно на абордаж. Восемь членов экипажа – семь россиян и один украинец – оказались в плену, их отвезли в пиратский лагерь на берегу. При этом само судно с частью моряков не было захвачено пиратами. После сложных переговоров, в которых, помимо судовладельца, участвовали полиция Германии, посольства России и Украины в Нигерии, удалось договориться об освобождении экипажа. 5 марта семь граждан России и один гражданин Украины были отпущены из нигерийского плена.

Материал подготовлен на основе информации Mpravda.com и открытых источников