19 августа 2020 года президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, возглавлявший страну с 2013 года, объявил о своей отставке и роспуске парламента, после того как накануне на военной базе близ столицы страны Бамако начался мятеж и мятежники арестовали его и премьер-министра страны.

10 ноября 2019 года президент Боливии Эво Моралес, находившийся у власти с 2006 года, объявил об отставке на фоне протестов, поводом для которых стали результаты подсчета голосов на выборах президента, и призыва вооруженных сил страны покинуть свой пост для обеспечения стабильности.

22 ноября 2017 года президент Зимбабве Роберт Мугабе, занимавший этот пост с 31 декабря 1987 года, заявил о своей отставке после решения парламента о его импичменте. Ситуация в стране обострилась после того, как 15 ноября военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента страны. 19 ноября находившегося под домашним арестом Мугабе лишили руководящих постов в партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU-PF). После чего ЦК партии призвал Мугабе сложить с себя полномочия главы государства до полудня 20 ноября, либо против него будет инициирована процедура импичмента. Однако Мугабе не сделал этого. 21 ноября парламент Зимбабве принял решение об импичменте Мугабе, дав ему сутки, чтобы сложить полномочия.

10 января 2014 года самопровозглашенный президент Центральноафриканской Республики Мишель Джотодия объявил об отставке. Джотодия, представитель мусульманского меньшинства в ЦАР, провозгласил себя президентом в марте 2013 года, несмотря на то, что ранее между властями ЦАР и представителями политической оппозиции было подписано соглашение о перемирии. Тогда боевики группировки «Селека», состоящей преимущественно из мусульман, захватили столицу ЦАР Банги. Свергнутый глава ЦАР Франсуа Бозизе был вынужден бежать из страны. В начале декабря 2013 года в столице ЦАР произошли столкновения между боевиками «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами.

18 августа 2008 года президент Пакистана Первез Мушарраф под угрозой импичмента был вынужден уйти в отставку. Победившие на выборах в 2008 году Партия пакистанского народа (ППН) и Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) (ПМЛ-Н) в августе договорились о запуске процедуры импичмента президента, возглавившего страну в 1999 году в результате военного переворота. Мушарраф обвинялся в свержении демократически избранной власти, незаконном снятии судей Верховного суда, введении чрезвычайного положения в ноябре 2007 года и других преступлениях. Отставке Мушаррафа предшествовали неформальные переговоры о его судьбе в случае добровольного сложения полномочий президента.

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