27 июля стало известно, что Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Следственным комитетом пресекла деятельность террористического организации, которая планировала теракт в одном из мест массового скопления людей в Москве.

Сам террорист при попытке задержания был уничтожен – его обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках. По информации ФСБ, он «открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия», ответным огнем его нейтрализовали. При осмотре места происшествия у мужчины нашли автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД.

Преступником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который жил в столице в арендованной квартире. Также в Подмосковье задержали его брата, который искал родственника, чтобы не допустить его въезд в Сирию «для участия в запрещенной в России международной террористической организации (МТО)».

22 июля ФСБ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии, его планировали члены запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ).

Сотрудники спецслужб выявили четырех боевиков в Чегемском районе. При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. На месте перестрелки силовики нашли автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы. На конспиративной квартире злоумышленников в Нальчике было обнаружено готовое к применению СВУ, компоненты для изготовления взрывчатых веществ и средства связи, содержащие переписку с боевиками ИГ, где обсуждался планируемый теракт.

17 июля ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей. Были изъяты бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта.

13 июля стало известно, что в ходе спецоперации в Азовском районе Ростовской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Была выявлена ячейка запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*. В ее состав входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России, готовившие нападения на сотрудников полиции и планировавшие совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях. Главарь группы при задержании оказал сопротивление, открыв огонь из автомата Калашникова и подорвав самодельное взрывное устройство, в результате чего получил смертельные ранения. Остальные пятеро задержаны. Среди силовиков и гражданских пострадавших нет. При обысках у задержанных нашли автоматы, боеприпасы, еще одно самодельное взрывное устройство и наркотики.

7 июля в Астраханской области был задержан местный житель, сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* (ИГ). Астраханец, 1987 года рождения присягнул лидеру ИГ, избрав его своим «амиром», и готовил вооруженное нападение на административные здания в Астрахани. При обыске у подозреваемого нашли сигнальный пистолет системы ПМ, кустарно переделанный под стрельбу боевыми патронами, магазин к нему, гранаты РГД-5 и Ф-1, два запала УЗРГМ-2, а также запрещенную экстремистскую литературу.

30 июня ФСБ сообщила о предотвращении теракта во Владикавказе. Задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий. По информации ведомства, после теракта задержанный планировал уехать на Ближний Восток «для участия в деятельности международной террористической организации ИГИЛ»*. В тайнике у исламиста нашли компоненты самодельного взрывного устройства. Также у него обнаружена переписка с боевиками «Исламского государства»*, находящимися за границей.

10 июня Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков. Они были задержаны, все экстремисты – граждане России. У них изъяли самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие. Помимо подготовки взрыва экстремисты занимались пропагандой в интернете идеологии терроризма и экстремизма.

2 июня Следственный комитет сообщил о предотвращении теракта в Чувашии. Сотрудники управления ФСБ по республике нашли тайник с самодельными взрывными устройствами. Бомбы обезвредили. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о подготовке теракта.

30 мая на части территории города Сунжа в Ингушетии был введен режим КТО. Правоохранители получили информацию о нахождении вооруженных преступников в одной из хозяйственных построек на окраине города. Прилегающую территорию оцепили. В результате произошло боестолкновение. Во время операции были уничтожены двое боевиков, которые намеревались совершить ряд терактов в республике. При них нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. После ликвидации боевиков режим КТО в городе Сунжа был отменен.

12 мая ФСБ сообщила о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области. По информации ведомства, задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин. У мужчины изъяли переделанный в боевой аналог травматический пистолет «ПМ» с самодельными боеприпасами, три коктейля Молотова, холодное оружие и дневники с данными о планируемом преступлении.

30 апреля в Екатеринбурге ФСБ предотвратила подготовку терактов. По сообщению Национального антитеррористического комитета, в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности. На месте проведения операции в Чкаловском районе Екатеринбурга обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

16 апреля Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Красноярске подростка за подготовку вооруженного нападения на школу. Задержанный 2006 года рождения. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении. На видеозаписи, которую опубликовала ФСБ, подросток подтвердил, что изъятое принадлежит ему.

Он также заявил, что оружие было нужно «для расстрела в школе», который планировался на 19-20 апреля. Возбуждены уголовные дела по трем статьям, в том числе о приготовлении к теракту.

15 апреля пресс-служба ФСБ РФ сообщила о задержании в Крыму группы украинских разведчиков. Задержанные вербовали россиян, а также пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие государственную тайну. По данным следствия, разведчики действовали под руководством начальника херсонского подразделения украинской военной разведки – полковника Ахмедова Олега Алишеровича. В состав группы Ахмедова входили российская военнослужащая, которую подозревают в выдаче Киеву в 2017-2018 гостайны, и гражданин Украины, которого подозревают в шпионаже.

4 апреля информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщил, что в Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт. Сотрудникам ФСБ удалось установить местонахождение вооруженного злоумышленника. При попытке задержания он открыл огонь по спецназовцам и был нейтрализован. На месте перестрелки правоохранители нашли готовую к применению самодельную бомбу, а также оружие и боеприпасы к нему.

Оперативникам удалось установить личность преступника: он был приверженцем террористической группировки «Исламское государство»* и после теракта в России планировал выехать на Ближний Восток, чтобы присоединиться к боевикам.

3 апреля ФСБ сообщила о предотвращении терактов в людных местах на Ставрополье и в Ханты-Мансийском автономном округе. По информации ведомства, в городе Нефтекумске Ставропольского края была пресечена деятельность законспирированной ячейки «Исламского государства»*, в состав которой входили местный житель и выходец из Дагестана, планировавшие нападения на сотрудников полиции и совершение терактов на объектах массового пребывания граждан. Один преступник был задержан, второй оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

В городе Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа задержаны члены ячейки запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Имарат Кавказ»*, состоявшей из трех местных жителей, подготовивших террористический акт в одном из торговых объектов города». У них было обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, оружие и боеприпасы.

27 марта стало известно о предотвращении теракта в Краснодаре. Силовики задержали гражданина России 26-27 лет. В машине у него нашли самодельную бомбу, а в телефоне – переписку с членами «Исламского государства»*.

23 марта сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков в Кабардино-Балкарии. По данным Национального антитеррористического комитета, получив информацию о подготовке теракта, правоохранители провели проверку по месту жительства одного из подозреваемых, где обнаружили два самодельных взрывных устройства, а также компоненты для их изготовления. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение троих бандитов. Они были заблокированы на участке местности вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии. При задержании преступники открыли огонь по оперативникам и были ликвидированы. На месте перестрелки было обнаружено автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и СВУ. В результате операции никто не пострадал.

21 марта в Башкирии ФСБ нейтрализовала бандита, планировавшего совершить теракт. Вечером на автодороге в пригороде Уфы сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, где находился вооруженный бандит. На требование сложить оружие и сдаться властям он открыл огонь. В результате последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован. На месте перестрелки были обнаружены пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство. По данным ФСБ, нейтрализованный злоумышленник входил в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство»*, готовился совершить теракт в Уфе.

18 февраля ФСБ сообщила о пресечении подготовки террористических актов в двух образовательных учреждениях в городе Керчь Республики Крым. Силовиками задержаны их исполнители – жители города Керчи, 2004 и 2003 годов рождения. По адресам проживания у задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Подростки успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета, а также опробовать их на домашних животных.

24 января Федеральная служба безопасности заявила о задержании жителя Крыма, который по заданию украинских спецслужб устраивал схроны со взрывчаткой. В обустроенных им в Симферополе тайниках было изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограммов. Когда и что планировалось взрывать, не уточнялось.

*Террористические организации, запрещенные в России

Материал подготовлен на основе информации Mpravda.com