В Москве заработала служба сопровождения трудоустройства выпускников. Об этом 18 февраля сообщается на сайте столичной мэрии.

Служба работает в столичном учебном центре «Профессионал». Ее сотрудники помогут составить резюме, а также подобрать подходящие профессии. Кроме того, выпускники смогут проконсультироваться по вопросам трудоустройства и пообщаться с карьерными консультантами флагманского центра занятости населения «Моя работа», пишет РИАМО.

Желающим расскажут, как общаться по телефону с работодателем, а также подготовиться к собеседованию. Также можно будет обратиться за помощью к специалистам по учебно-методической работе и побеседовать с психологами.

«Мы хотим дать человеку набор индивидуальных рекомендаций, настроить его на успешное трудоустройство, чтобы поиск работы не был для него стрессом», — приводит «Москва 24» слова руководителя отдела содействия трудоустройству учебного центра Надежды Ледащевой.

«Профессионал» является многопрофильным учебным центром профессионального образования для людей старше 18 лет. По направлению центра «Моя работа» в нем проводят подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных граждан, предпенсионеров и неработающих женщин с детьми дошкольного возраста.

В конце декабря сообщалось, что центр занятости «Моя работа» в Москве помог трудоустроиться свыше 183 тыс. человек с апреля 2019 года.