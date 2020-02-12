Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий ответил на шутку нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

Футболист опубликовал в Instagram кадр из советского мультфильма «Тайна третьей планеты» с подписью: «Эксклюзивный кадр. Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба».

Слуцкий оставил под постом комментарий «Не я начал эту войну» и выложил в профиль кадр из мультфильма «Бревно».

«Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм», — подписал тренер «Рубина».

В начале февраля стало известно, что ФК «Зенит» выступил против перехода Дзюбы в английский клуб «Тоттенхэм». Представители клуба объяснили это тем, что у футболиста есть договоренности о новом контракте.