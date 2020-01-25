Современные польские политики пытаются извлечь выгоду из исторической ереси, заявил 25 января глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Польские политики теперь пытаются получить дивиденды на собственной исторической ереси. [Глава правящей партии страны «Закон и справедливость» Ярослав] Качиньский заявил о том, что Россия якобы наравне с Германией должна выплатить Польше компенсацию. Компенсацию просите у вандалов и осквернителей могил красноармейцев», — приводит слова депутата ТАСС.

Он также напомнил, что СССР «не только спас поляков от уничтожения, но и помог восстановить разрушенную экономику».

Слуцкий отметил, что заявление Каньчинского прозвучало «в тренде фальсификации истории Второй мировой войны», а польские политики «из последних сил пытаются очернить роль СССР в победе над фашизмом и подвиг советского солдата».

«Это уже антироссийская агония и конвульсии от бессилия», — заключил глава комитета.

Ранее в этот же день издание Bild опубликовало интервью с главой польской правящей партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским, который заявил, что Россия, как и Германия, должна выплачивать Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

В последнее время Варшава всё чаще делает резонансные заявления об исторических событиях, обвиняя СССР наравне с Германией в начале Второй мировой войны, а Москву — в «неверном» видении истории.

21 января в журнале Politico была опубликована статья премьер-министра Польши, в которой он обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии», а также заявил, что заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима преувеличены.

Материал вызвал возмущение как исторического сообщества и официальных ведомств России, так и ветеранов Великой Отечественной войны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала статью очередной преступной попыткой переписать историю.

1 сентября 2019 года президент Польши Анджей Дуда подтвердил намерение Варшавы получить от Берлина репарации. По его словам, эти выплаты являются «вопросом ответственности и морали». Дуда напомнил, что война «нанесла Польше огромный ущерб», за который парламент страны намерен «выставить счет».

Ранее в августе глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных от Германии репараций «минимальной». По его словам, при выплате компенсаций Польша «подверглась дискриминации», хотя пострадала от действий фашистов сильнее, чем некоторые другие страны.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. С 1954 года их взимание прекратилось по совместному соглашению СССР и Польской Народной Республики.