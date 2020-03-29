СПОРТ

Сложа руки не сидят: как спортсмены приспособились к карантину

18:04 29/03/2020

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В условиях карантина спортсмены всего мира пытаются сохранить свою форму. Одни в столь непростых условиях не выпускает ракетку из рук, другие учат иностранные языки. О том, чем сейчас заняты спортсмены, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Все ближе и ближе час икс в истории об очередной попытке организовать бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Российский чемпион UFC в легком весе до сих пор находится на родине. Чтобы его поединок с Фергюсоном стал реальностью, Хабибу нужно покинуть Россию в ближайшие сутки. Дело в том, что с полуночи 30 марта все границы страны будут временно закрыты.

Ранее этот бой срывался уже четырежды. Вот и на сей раз подобное развитие событий вполне вероятно, так как по причине пандемии коронавируса на сегодня еще не определено место проведения турнира, в рамках которого и должен состояться поединок Хабиба и Фергюсона.

На карантине с ракеткой в руках. Легенда настольного тенниса 56-летняя Ни Сялянь тренируется в домашнем зале и надеется через год поехать на пятые в своей жизни Олимпийские игры

В начале 90-х она переехала из Китая в Европу. Сейчас бабушка современного пинг-понга проживает в Швеции, воспитывает внуков, а на соревнованиях выступает за сборную Люксембурга. В прошлом году Сялянь завоевала бронзовую медаль на Европейских играх в Минске. Именно этот успех позволит ей выступить на Олимпиаде в Токио. На Играх Ни Сялянь может стать самым возрастным игроком в истории олимпийских турниров по настольному теннису. Она по-прежнему претендует на это достижение, вот только ей придется подождать еще год из-за переноса спортивного форума

«Отменить Олимпиаду в этом году – правильное и взвешенное решение. Не нужно рисковать жизнью людей», – уверена спортсменка.

Казалось бы будничная поездка на очередной турнир превратилась в настоящую серию приключений для группы французских шахматистов. Они отправились в Мурманск, но соревнования так и не состоялись. У ирландского шахматиста обнаружили коронавирус.

Французов посадили на карантин, но он проходит в увлекательном режиме: уроки английского, дополнительные занятия по шахматам. К тому же в России застрявшим спортсменам будет куда спокойнее, чем на родине: Франция занимает шестое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом.

Джойстик вместо руля и диван вместо болида. В США прошел компьютерный турнир по кибергонкам. Все участники виртуального соревнования действующие пилоты «Индикар». Реальные гонки отменены из-за коронавируса, так почему бы не попробовать свои силы на симуляторе. Виртуальный автодром выбрали подписчики форума «Индикара».

После голосования в соцсетях ареной стала компьютерная версия трассы «Уоткинс-Глен» в США. Заезд длился чуть более часа. Победил американский пилот Сейдж Карам. У него, к слову, очень скромные результаты в реальных гонках. Выше 20-го места в общем зачете он никогда не поднимался. За виртуальными соревнованиями одновременно наблюдали около 80 тысяч человек. И это стимул для пилотов снова попробовать себя в качестве геймеров.

«Это было весело. Здорово, что мы смогли устроить для болельщиков хоть какое-то зрелище. Я немного потренировался перед турниром. Круто, что в итоге победил», – сказал Карам.





Дмитрий Калугин