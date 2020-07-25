class=»article__block» data-type=»text»>До этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис рассказал, что превращение собора Святой Софии в мечеть является не проявлением силы, а доказательством слабости Турции. Он уверен, что Турция нарушает спокойствие, «бросая вызов суверенным правам Греции и Кипра и оскорбляя культуру XXI века с помощью таких действий».

В Салониках вечером 24 июля провели акцию протеста против открытия мечети в соборе Святой Софии. Мероприятие организовали представители крайне правой организацией «Священный отряд». Во время марша был сожжен флаг Турции.

«Греция вновь проявила свою враждебность к исламу и Турции под предлогом реакции на открытие мечети Айя-София для молитв. Мы решительно осуждаем то, что греческое правительство и парламент провоцируют общественность и публично разрешают сжигать наш славный флаг в Салониках», – отмечается в заявлении Аксоя.

По его мнению, греческие власти – это «капризный ребенок, который впал в истерику из-за того, что в Айя-Софии снова постелены молельные коврики». Аксой уверен, что «эти националистические головы не смогли извлечь уроков из истории». Представитель МИД Турции напомнил и о том, что Афины являются единственной столицей в Европе, где нет ни одной мечети.

«Ни одна страна не может учить Турцию по вопросу национального суверенитета. Мечеть Айя-София, как и другие объекты культурного наследия страны, находится в собственности Турции и под ее защитой», – подчеркнул он.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

Храм Святой Софии – Айя София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее радио Sputnik сообщило, что изменили в Айя-Софии к первому за 86 лет намазу.

В отпуск с кешбэком. Как получить у государства деньги на отдых? Инструкция – в нашем Телеграм-канале.