СПОРТ

Словацкий футбольный клуб «Жилина» прекратил свое существование

01:27 31/03/2020

Один из самых титулованных футбольных клубов Словакии – «Жилина» объявил о самоликвидации с 1 апреля, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Решение о самоликвидации было принято из-за тяжелой финансовой ситуации, в которую попал клуб из-за приостановки футбольного сезона из-за коронавируса. Клуб, чья финансовая стратегия была основана на продаже игроков за рубеж, не смог выполнить финансовые обязательства перед игроками, которые отказались от снижения зарплаты на время эпидемии.

«Жилина» – один из самых известных словацких футбольных клубов. Он семь раз становился чемпионом Словакии и один раз – обладателем кубка страны. Российским болельщикам клуб знаком по противостоянию с московским «Спартаком» в групповом этапе Лиги чемпионов-2010/11.

По мнению экспертов, «Жилина» может стать только первой из многих жертв остановки футбольного сезона из-за коронавируса. В случае отсутствия помощи со стороны государства – многие частные клубы Европы могут прекратить существование, если эпидемия затянется больше чем на три месяца.



