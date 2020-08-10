Трех российских дипломатов высылают из Словакии по подозрению в шпионаже, сообщил Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника.

Как отмечает собеседник агентства, они должны покинуть страну до конца недели.

«Решение было принято <…> новой администрацией премьер-министра Игоря Матовича», —говорится в статье.

МИД Словакии подтвердил агентству Рейтер, что действительно выслал российских дипломатов.

В свою очередь, российское внешнеполитическое ведомство пообещало зеркально ответить на это решение.

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству в любое время и без объяснений объявить кого-либо из дипперсонала персоной нон грата. Аккредитующая страна должна отозвать такого представителя, иначе государство пребывания может отказаться признавать данное лицо дипломатом.